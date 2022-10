Prima vittoria in campionato per Thiago Motta che supera il Lecce in casa per 2-0. Partita senza troppa storia sbloccata su calcio di rigore con Arnautovic dopo 13 minuti. Per l'austriaco si tratta del settimo gol in campionato. Punito, dopo intervento del Var, un fallo di Gendrey ai danni di Aebischer. Il raddoppioè arrivato sempre n el primo tempo con Ferguson che di testa ha anticipato sul primo palo la difesa leccese