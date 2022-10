Era dal 2014/15 (sette in quel caso, con Allegri in panchina) che la Juventus non collezionava almeno cinque clean sheet nelle prime 10 partite di un campionato di Serie A (solo la Lazio - sei - ne ha registrati finora di più in questo torneo); i bianconeri hanno subito solo sette gol finora ed era dal 2018/19 (proprio con Allegri in panchina) che non ne subivano così pochi a questo punto del campionato.