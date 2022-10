Salernitana-Spezia, le probabili formazioni: ballottaggio Piatek-Bonazzoli

Per la gara dell'Arechi, Nicola recuepera Radovanovic che potrebbe essere in campo dal 1'. Ballottaggio fino alla fine tra Bonazzoli e Piatek. Per quanto riguarda Gotti non ci sono recuperi dell'ultim'ora ma salgono le quotazioni di Strelec, verde e Sanca. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15 Condividi

Salernitana e Spezia sono divise da un solo punto in classifica e dunque si giocano una importante posta in palio per cercare di migliorare la propria classifica. La squadra di Nicola deve riscattare la sconfitta di San Siro contro l'Inter e si porta dietro il dubbio sull'attacco: chi tra Piatek e Bonazzoli. Lo Spezia arriva da un risultato positivo contro la Cremonese: un 2-2 a cui Gotti vuole dare seguito con un altro risultato positivo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Salernitana, pronta una staffetta a centrocampo Nicola ritrova Radovanovic che rientra dopo il turno di squalifica. Molto probabilmente ci sarà lui in mezzo al campo vista l’assenza di Maggiore. Contro l’Inter si è però rivisto anche Bohinen seppur per pochi minuti. La staffetta tra l’ex Genoa e il norvegese (che non ha i 90’ nelle gambe) pare già decisa. Vilhena torna mezzala ma è in ballottaggio con Kastanos. In difesa infine tornano a disposizione sia Fazio che Lovato ma solo il primo pare poter riprendere subito posto nell'XI di partenza. Davanti ballottaggio Piatek-Bonazzoli.



SALERNITANA (probabile formazione) 3-5-2: Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola