Dopo 10 minuti di recupero, la Salernitana festeggia un'altra vittoria casalinga. Per battere lo Spezia, dopo un primo tempo difficile e in sofferenza, c'è voluto un gran gol a giro di Pasquale Mazzocchi al 48'. La squadra di Nicola, sprecona nel finale, saluta così nel migliore dei modi Franck Ribery, tributato prima dell'inizio del match dopo il ritiro dal calcio annunciato in settimana. Gli ospiti invece chiudono la sesta trasferta di questo campionato con altrettante sconfitte e zero gol fatti