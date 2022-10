Nulla da fare per il Verona di Bocchetti che incassa la seconda sconfitta della sua gestione pur giocando un buon calcio. Il Sassuolo vince 2-1 in rimonta e si getta alle spalle le ultime due sconfitte consecutive. Hellas in vantaggio dopo 2' con Ceccherini. La risposta dei padroni di casa arriva con una gran giocata di Laurienté al 32'. Nella ripresa gara a perta e tante occasioni: Frattesi segna la rete che vale i tre punti per i neroverdi

