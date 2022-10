Aspettando il derby, i giallorossi volano 4° posto dopo il 3-1 in rimonta contro l'Hellas. In avvio Abraham spreca due volte: palo a porta vuota e colpo di testa fuori. Non sbaglia Dawidowicz, ma il difensore dell'Hellas viene espulso per l'entrata su Zaniolo punita dal Var. Lo stesso Nicolò pareggia dopo un altro palo di Abraham, ritrovando il gol in A che gli mancava da gennaio. La Roma vince nel finale: traversa di Matic e show di Volpato, gol e assist per El Shaarawy

