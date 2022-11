Momento d'oro per la Fiorentina che centra la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Conference League. Bonaventura sblocca il risultato nel primo tempo, dominato dalla squadra di Italiano che, però, non riesce a raddoppiare. La Salernitana reagisce nella ripresa e pareggia con Dia, ma non basta perché a 8' dalla fine Jovic segna il gol vittoria. Si interrompe la striscia di tre risultati utili dei campani, ora scavalcati in classifica dalla viola