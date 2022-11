Il Napoli infila la decima vittoria di fila in campionato in casa contro l'Empoli, battuto 2-0. Match non facile in avvio con poche chance, Spalletti la cambia con la panchina: Lozano entra e segna il rigore dell'1-0 procurato da Osimhen, cinque minuti dopo è sempre il messicano a causare il secondo giallo a Luperto. Bis di Zielinski, anche lui dentro a match in corso