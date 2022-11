Zanetti pesna a qualche cambio dopo il ko del Maradona. In mediana pronto Akpa-Akpro al posto di Haas non in perfette condizioni. In attacco solito dilemma: una o due punte con Lammers e Bajrami pronti. Alvini recupera Lochoshvili e Dessers entrambi destinati a una maglia da titolari. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su SKy Go, anche in HD

Nemmeno il tempo di chiudere con le riflessioni sulla 14^ giornata del campionato che la Serie A scende in campo per il 15° turno, l'ultimo prima della sosta per il Mondiale. E' la sfida del Castellani ad aprire le danze. Umori diversi in casa Empoli e Cremonese. La squadra di Zanetti arriva a questo match dopo una discreta prestazione con il Napoli sfociata in una sconfitta al Maradona. Zanetti pensa a qualche cambio specialmente in mediana date le condizioni non ottimali di Haas. L'umore in casa Cremonese è alto dopo il pareggio ottenuto allo Zini contro il Milan. Tuttavia la squadra di Alvini è ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su SKy Go, anche in HD