Thiago Motta deve fare di necessità virtù dopo il forfait di Arnautovic e molto probabilmente schiererà Sansone da 'falso nueve'. Torna Aebischer da trequartista. Nell'Atalanta mancherà Zapata, gioca Hojlund con Muriel pronto a subentrare a gara in corso. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Thiago Motta ritrova sulla sua strada un altro dei suoi maestri: Gian Piero Gasperini, suo allenatore ai tempi del Genoa. Occasione da non perdere per l'Atalanta che in caso di successo al Dall'Ara tornerebbe di prepotenza in corsa per l'Europa agganciando a quota 31 punti sia Roma che Lazio, attestandosi a soli 3 punti dall'Inter quarta. Il Bologna arriva a questa sfida dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, dunque la squadra di Motta vuole riprendere il cammino per restare in scia di Torino e Fiorentina e consolidare la propria posizione almeno a metà classifica. Tuttavia, i rossoblu perdono un interprete importante come Marko Arnautovic che non sarà della gara. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.