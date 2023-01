Vittoria molto preziosa per l'Atalanta che vince in rimonta al Dall'Ara e torna di prepotenza nella zona Europa. La squadra di Gasperini va sotto (al 6' Orsolini), non trova le contromisure per tutto il primo tempo ma nella ripresa cambia volto. Al 47' pareggia Koopmeiners con una conclusione dalla distanza. Entra Boga e serve l'assist per Hojlund che fa 2-1. Il Bologna prova l'assalto finale ma l'Atalanta controlla senza grosse difficoltà e porta a casa i tre punti

