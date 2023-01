Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni: Amrabat dal 1', Nico Gonzalez dalla panchina

Italiano recupera Nico Gonzalez ma l'argentino dovrebbe partire dalla panchina con Kouamé nell'undici titolare. Torna dal 1' anche Milenkovic così come Amrabat. Dionisi preoccupato per l'affaticamento muscolare occorso a Berardi: in dubbio la sua presenza nella formazione titolare, è pronto Traoré. Ancora out Maxime Lopez. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15 Condividi

La ripresa del campionato nello scorso turno non ha regalato grandi soddisfazioni sia alla Fiorentina che al Sassuolo. La squadra di Dionisi deve riscattare una pesante sconfitta contro la Sampdoria per non essere risucchiata nelle posizioni pericolose della classifica. Tuttavia, il Sassuolo affronta una trasferta complicata al Franchi di Firenze. La squadra di Italiano è reduce dal pareggio casalingo contro il Monza dopo essere passata in vantaggio e aver dominato a lungo la gara. Dunque, la Fiorentina cercherà di sfruttare il nuovo turno in casa per ritrovare i tre punti e rendere la sua classifica più consona a quelle che erano le aspettative di inizio campionato. Italiano recupera Nico Gonzalez che, tuttavia, dovrebbe partire dalla panchina. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Fiorentina, torna Nico Gonzalez Dopo il pareggio contro il Monza, la Fiorentina potrebbe cambiare almeno un elemento per reparto. In difesa è pronto il rientro di Milenkovic ma occhio anche all’idea Venuti sulla destra. In mediana Amrabat, dopo lo spezzone di qualche giorno fa, è in pole per tornare ad avere le chiavi del centrocampo. Al suo fianco Duncan con Bonaventura da trequartista. Jovic non ci sarà mentre torna a disposizione Nico Gonzalez. Davanti quindi confermato Cabral ma c'è anche Kouamé in odore di ritorno dal primo minuto. FIORENTINA (4-2-3-1), la probabile formazione: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral. All. Italiano