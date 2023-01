Pareggio amaro per la squadra di Sarri che negli ultimi 10 minuti di partite subisce la rimonta dell'Empoli, a segno con gli unici tiri in porta della propria partita. La Lazio passa subito in vantaggio dopo 79 secondi con Felipe Anderson, poi il raddoppio di Zaccagni nella ripresa. Nel finale, però, i toscani riaprono il match con Caputo e al 94' pareggiano i conti con Marin. La Lazio non riesce così a riavvicinarsi al quarto posto in classifica