Sampdoria-Napoli 0-2: video, gol e highlights

Un gol per tempo e il Napoli batte la Samp a Marassi. Gli azzurri sbagliano subito un rigore con Politano: Audero si allunga e manda il pallone sul palo. Poi sblocca Osimhen su assist di Mario Rui. A fine primo tempo espulso Rincon per un fallaccio sul nigeriano, nel finale di gara ancora un rigore per la squadra di Spalletti: stavolta Elmas non sbaglia e chiude i conti. Il Napoli riparte dopo il ko di San Siro con l'Inter e si porta momentaneamente a +7 sulla Juve seconda. La Samp resta terzultima