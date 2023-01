Serie A

Dopo la sconfitta contro il Lecce, la Lazio viene rimontata in casa dall'Empoli e spreca la possibilità di ridurre il divario dal quarto posto dopo il pari dell'Inter a Monza. Punto prezioso invece per i toscani, che continuano a mantenere un prezioso vantaggio sulla zona retrocessione. Pari anche in Spezia-Lecce e Torino-Salernitana. Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A SAMPDORIA-NAPOLI LIVE