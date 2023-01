Un pareggio e una vittoria (la scorsa al Dall'Ara di Bologna) nel nuovo anno con l'Atalanta che vuole ridurre ancora il gap verso il quarto posto attualmente occupato dall'Inter. La squadra di Gasperini vista nell'ultima gara sembra in buone condizioni e può contare su quasi tutti gli effettivi a disposizione se si eccettua Muriel ancora alle prese con qualche problemino fisico. La certezza in attacco è Lookman mentre al momento Hojlund sembra il partner più affidabile con la qualità di Ederson alle loro spalle. La Salernitana è reduce dal buon punto casalingo con il Torino e vuole continuare a stupire per consolidare quanto più possibile la propria classifica. Le scelte di Nicola vanno nella direzione di confermare come coppia d'attacco quella formata da Piatek e Dia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18

Atalanta, Zapata verso la panchina: gioca Hojlund

Gasperini ha recuperato Demiral che quindi si candida per un posto nel trio difensivo. Al momento però Scalvini resta la prima opzione. Il tecnico però non sa se potrà contare su Muriel, ancora alle prese con la tallonite. Il colombiano resta in forte dubbio. In attacco Zapata è ok, Hojlund è in serie positiva quanto a gol e quindi là davanti è il colombiano a rischiare seriamente la panchina vista la titolarità di Lookman. In mezzo Koopmeiners con De Roon. Pasalic invece rischia grosso sulla pressione di Ederson che potrebbe strappare una maglia da titolare. A sinistra infine favorito Ruggeri.



ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Højlund. All. Gasperini