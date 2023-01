Show della Dea che schianta i campani con 7 marcatori diversi. Una partita già ben indirizzata nel primo tempo, chiuso 5-1 con i gol di Boga, Lookman, Scalvini, Koopmeiners (tap-in dopo un rigore sbagliato) e Hojlund. Nella ripresa il copione non cambia e segnano Ederson, Zortea e, ancora una volta, Lookman. Notte fonda per la Salernitana che non vince dal 30 ottobre: non bastano i gol di Dia e Nicolussi Caviglia