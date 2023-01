Dopo un finale concitato con il gol annullato a Colley dopo 'on field review' per fallo di mano di Gabbiadini, l'Empoli batte la Sampdoria 1-0 e allontana le posizioni pericolose della classifica. Gara bella al Castellani con i padroni di casa pericolosi con Caputo e Marin. Leris per la Samp colpisce la traversa. Nella ripresa la rete di Ebuehi porta in vantaggio l'Empoli, la Samp ci prova e al 97' trova il pari ma l'arbitro annulla. La Samp resta terzultima a 10 punti

