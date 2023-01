La squadra di Spalletti dà un nuovo importante segnale al campionato con il successo per 5-1 sulla Juve. Il Napoli va a + 10 su Juve e Milan (i rossoneri devono ancora giocare). In apertura segna Osimhen dopo 14'. Il Napoli accelera ancora e raddoppia con Kvaratskhelia ma la Juve torna in gara con Di Maria. La ripresa è un monologo azzurro: Rrahmani segna il 3-1, Osimhen fa doppietta e Elmas la chiude sul 5-1. Erano 30 anni che i bianconeri non prendevano 5 gol in una sola gara...