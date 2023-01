Serie A

La Lazio travolge il Milan con un poker in una partita senza storia. Voti altissimi per i biancocelesti: il più basso è per l'inoperoso Provedel, mentre Luis Alberto è il migliore in campo con la stessa valutazione degli ottimi Zaccagni e Felipe Anderson. Nei rossoneri non si salva nessuno tra i titolari e i subentranti. I voti di Andrea Marinozzi LAZIO-MILAN 4-0: GOL E HIGHLIGHTS