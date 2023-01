Monza-Sassuolo, le probabili formazioni: Defrel e D'Andrea nel tridente

Per la sfida contro il Monza, Dionisi si affida a D'Andrea e Defrel. Maxime Lopez verso una maglia da titolare. In difesa coppia centrale Erlic-Frattesi. Palladino non tocca il tridente offensivo con Petagna, Ciurria e Caprari. Ballottaggio in difesa tra Marlon e Caldirola.

Umori opposti per le due squadre che si affrontano all'U-Power Stadium. Il Sassuolo è chiamato a una trasferta complicata per tornare a fare bottino piena per superare un momento particolarmente delicato. Dionisi sembra volersi affidare a D'Andrea e Defrel nel tridente completato da Berardi. Recuperato Maxime Lopez che dovrebbe giocare dal 1'. Il Monza arriva a questo match dopo la vittoria in trasferta contro la Cremonese. Palladino recupera Mota, Rovella e Donati. Il tridente non si tocca con petagna terminale offensivo accompagnato da Ciurria e Caprari.

Monza, ballottaggio Marlon-Caldirola Donati, Mota e Rovella. Tre elementi importanti per lo scacchiere tattico di Palladino. Ebbene in vista della sfida contro il Sassuolo il tecnico recuperara gli ultimi due, con Rovella che ambisce subito a una maglia da titolare. In difesa Marlon è in ballottaggio con Caldirola. Difficile che si possa cambiare l’assetto offensivo: Ciurria trequartista sta dando risposte davvero ottime. Rischia solo un po’ Petagna che però resta in pole. MONZA (3-4-2-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino