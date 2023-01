Bologna-Spezia, le probabili formazioni: ballottaggio Aebischer-Soriano

Thiago Motta deve ancora rinunciare a Arnautovic e Sansone. Il tecnico del Bologna opta per un 4-3-3 dove il dubbio riguarda Aebischer o Soriano. Gioca Zirkzee come punta centrale. Gotti recupera Nikolaou dopo la squalifica e può contare su Wisniewski che però partirà dalla panchina. Ancora out Nzona. Diretta sull'APP DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30

La sfida del Dall'Ara apre la 20^ giornata del campionato di Serie A. Una sfida importante per entrambe rispetto agli obiettivi prefissati a inizio stagione. Con un siccesso, la squadra di Thiago Motta potrebbe pensare ancora ad ambire a un posto in Europa (Conference), mentre con i tre punti lo Spezia consoliderebbe la propria classifica lontana dalle zone calde. Il Bologna arriva a questo match dopo il pareggio casalingo maturato contro la nuova Cremonese di Ballardini. Lo Spezia è reduce dal ko casalingo con la Roma ma ha anche vinto due volte consecutivamente nelle ultime due trasferte disputate. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30.

Bologna, ballottaggio Aebischer-Soriano

Dalla lista dei convocati di Thiago Motta restano ancora fuori in cinque compresi Arnautovic e Sansone. Torna a disposizione invece Vignato. Il tecnico ha parlato in conferenza di Zirkzee: "giocherà.. E' l’unica punta disponibile". L’alternativa è Soriano falso nove. Barrow invece può rivedersi come esterno di sinistra ma attenzione alle chance di Aebischer. Non al meglio Schouten che ha avuto la febbre. In pre-allarme Moro ma l'olandese punta a recuperare per tempo.

BOLOGNA (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Aebischer. All. Thiago Motta.