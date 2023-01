Lecce-Salernitana, le probabili formazioni: gioca Banda dal 1'

Difficilmente Baroni riuscirà a recuperare Di Francesco. Favorito Banda nel tridente completato da Strefezza e Colombo. Solito ballottaggio sulla sinistra tra Pezzella e Gallo. Nicola pronto a schierare Troost Ekong dal 1'. Il neo arrivato Crnigoj parte dalla panchina, mentre Bohinen giocherà titolare a centrocampo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45 Condividi

Il secondo anticipo del venerdì di Serie A, valido per la 20^ giornata di campionato si gioca al Via del Mare tra Lecce e Salernitana. Due squadre che hanno lo stesso obiettivo, quello della salvezza, e che dunque hanno bisogno di punti per allontanare le zone pericolose della classifica. Tra le due, meglio il Lecce in questo momento che vive un momento quantomeno più fluido. La squadra di Baroni, tuttavia, arriva a questa sfida dopo la sconfitta rimediata al Bentegodi contro il Verona e cerca l'immediato riscatto. La Salernitana ha avuto due giornate molto difficili: prima l'8-2 rimediato contro l'Atalanta e successivamente la sconfitta casalinga per 2-0 subita dal Napoli. Dunque, per la squadra di Nicola la volontà è quella di ripartire immediatamente. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45.

Lecce, problema per Di Francesco Baroni può sorridere in difesa. Sia Gendrey che Umtiti sono recuperati per la sfida contro la Salernitana. I due erano usciti non al meglio dall’ultima gara ma sono arruolabili. In attacco, invece, da monitorare fino all’ultimo le condizioni di Federico Di Francesco, alle prese con un affaticamento. A questo punto c’è Banda favorito per un posto nel tridente. Sulla corsia di sinistra infine solito ballottaggio tra Pezzella e Gallo con il primo che pare in leggero vantaggio. LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni