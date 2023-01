Pesantissima sconfitta del Milan, travolto 5-2 a San Siro dal Sassuolo e sorpassato al 2° posto dall'Inter. Esclusione iniziale per Leao, annullato il vantaggio di Giroud per fuorigioco. Inizia lo show di Berardi: doppio assist per i gol di Defrel e Frattesi. Giroud accorcia di testa, ma nuovamente Berardi sigla il tris. Dopo l'intervallo ecco il rigore di Laurienté, rete annullata anche a Rebic. Nel finale segnano Matheus Henrique e Origi

