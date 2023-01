A Udine si chiude la 20^ giornata del campionato. Udinese senza Deulofeu e con la coppia Beto-Success davanti. Dawidowicz è squalificato, mentre in attacco Zaffaroni punta a confermare Lasagna, Lazovic e Djuric. La partita lunedì alle 20.45 live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La ventesima giornata del campionato si chiude a Udine. Sottil riparte dalla vittoria 1-0 sulla Samp dopo due ko di fila. Il Verona da due vittorie (di tre totali nel suo campionato) nelle ultime tre giornate. Il 2-0 al Lecce ha dato nuova spinta ma la zona salvezza è ancora distante sei punti. L'Udinese è invece a quota 28 e può allungare sul Toro. La partita è live lunedì sera, alle ore 20.45, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW .

Deulofeu out

Non ci sono state buone notizie sul fronte medico per Sottil nell'avvicinamento alla gara: Deulofeu sarà operato al ginocchio e non ci sarà. Pereyra invece è alle prese con un risentimento. Davanti dovrebbero quindi esserci Beto e Success, senza ulteriori dubbi o ballottaggi. Se Pereyra non dovesse recuperare, ecco confermato Ehizibue sulla corsia destra.

UDINESE (3-5-2) probabili formazione: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Beto. All. Sottil