Juric punta su Sanabria per cercare il sorpasso ai danni dell'Udinese. Il tridente sarà completato da Vlasic e Miranchuk. Esordio dal 1' rimandato per il neo acquisto Ilic. Sottil ha una certezza: Beto, che potrebbe essere affiancato da Isaac. Ancora in forse, anche per la panchina, Pereyra. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15

Allo stadio Grande Torino, Juric si gioca l'opportunità di sorpassare l'Udinese in classifica e attestarsi al settimo posto e dunque iniziare a respirare aria d'Europa (Conference). Il Torino arriva a questa sfida dopo il pareggio di Empol i e vuole fortemente la vittoria. In attacco Juric punta su Sanabria con Vlasic e Miranchuk alle spalle. Si rivede Ola Aina sulla corsia di sinistra, mentre Djidji che sembra recuperato dovrebbe partire dalla panchina. Dall'altro canto, l'Udinese vuole difendere i due punti di vantaggio sui granata. La squadra di Sottil arriva a questa partita dopo il pareggio casalingo contro il Verona. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Torino, torna Sanabria con Miranchuk e Vlasic

Squadra molto attiva sul mercato quella del presidente Cairo ma possibile che per questa prima post sessione invernale, i volti siano i 'soliti'. C'è da registrare il recupero di Djidji che però sembra destinato alla panchina. Radonjic è alle prese con un affaticamento muscolare al flessore. Niente Coppa Italia per lui, complicato pensarlo già al 100% per l’Udinese. Davanti quindi Sanabria con Vlasic e Miranchuk a supporto. In mediana è pronta la coppia Ricci-Adopo (rimandato per ora l'esordio dal 1' di Ilic) mentre sulle corsie esterne ci saranno Singo da una parte e il recuperato Ola Aina dall'altra.

TORINO (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Adopo, Ola Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric