Serie A

Nella 21^ giornata il Napoli vince anche a La Spezia e continua la sua corsa inarrestabile in testa alla classifica. Il Torino batte l'Udinese nello scontro diretto per il settimo posto e lo sorpassa. Negli anticipi del sabato vittoria ritrovata dal Lecce sul campo della Cremonese, ancora ultima e senza successi. Stesso risultato anche per la Roma, che batte in casa l'Empoli grazie a Ibanez e Abraham. Il Sassuolo vince 1-0 con l'Atalanta. Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A