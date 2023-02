Inizio migliore per i biancocelesti, anche se la prima grande occasione viene sprecata dai padroni di casa con Doig. Immobile ha un paio di palloni buoni ma non riesce a sfruttarli, mentre Pedro alla seconda opportunità non sbaglia: stupendo sinistro a giro poco prima dell'intervallo. Nella ripresa la reazione dell'Hellas è veemente: pari immediato con il primo gol in A di Ngonge, palo di Lazovic e parata superba di Provedel su Doig. La Lazio fallisce l'aggancio al terzo posto

