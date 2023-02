Un gol di Donati nel primo tempo regala al Monza l'ottavo risultato utile consecutivo e conferma l'imbattibilità dei brianzoli nel 2023. la squadra di Palladino è premiata al culmine di una partita difensiva senza sbavature in cui ha rischiato di subire il pareggio solo in una mischia finale. Monza che aggancia in classifica proprio il Bologna a 29 punti. Arnautovic in campo nel finale è stato ammonito e salterà la prossima sfida con la Samp