La squadra di Pioli ritrova la vittoria dopo i 3 ko di fila in campionato: contro un buon Torino decide un colpo di testa di Giroud, nella ripresa. Rossoneri ancora sottotono nel primo tempo, dopo l’intervallo occasioni per Leao e Giroud, che infine sblocca su cross di Theo Hernandez. In classifica il Milan sale momentaneamente al terzo posto, a -2 dall’Inter

