Dopo il prezioso pareggio con la Lazio e con lo Spezia distante soli cinque punti, il Verona ha bisogno di una vittoria per accorciare ulteriormente verso la zona salvezza. La squadra di Zaffaroni è in un buon momento di forma e intende proseguire sulla falsariga delle ultime partite aiutata anche dall'entusiasmo ritrovato del pubblico. L'allenatore va verso la conferma di Ngonge e Duda e proverà a recuperare Djuric almeno per la panchina. Torna dal 1' Ceccherini insieme a Hien e Magnani. La Salernitana deve riscattare la sconfitta casalinga rimediata contro la Juventus e Nicola sta pensando di tornare a 3-5-2. Una delle certezze pare il ritorno da titolare di Bonazzoli candidato al ruolo di partner di Dia. A centrocampo ballottaggio tra Bohinen e Nicolussi Caviglia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30

Salernitana, Bonazzoli verso una maglia da titolare

Il grande interrogativo, dopo le ultime uscite, riguarda il sistema di gioco. Non è infatti escluso che Nicola torni a giocare con quel 3-5-2 utilizzato per gran parte della stagione. In vista ci sarebbero però, a prescindere dall’assetto, dei cambi: davanti Bonazzoli può riprendersi una maglia da titolare. In mezzo al campo invece Nicola potrebbe scegliere Bohinen al posto di Nicolussi Caviglia.



SALERNITANA (4-3-3), la probabile formazione: Ochoa; Daniliuc, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Candreva, Bonazzoli, Dia. All. Nicola.