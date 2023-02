Torino-Cremonese 2-2: video, gol e highlights

Finisce pari la partita di Torino: il Toro va avanti, la Cremonese ribalta tutto ma poi la squadra di Juric riprende il match sul 2-2 nel finale. Apre le marcature Sanabria su rigore. Poi Tsadjout e Valeri per poco non regalano la prima vittoria in campionato alla Cremonese. Singo firma il definitivo 2-2 al 79'. Toro dietro a Juve e Bologna. Ballardini sempre all'ultimo posto

LE PAGELLE