Le parole di Milinkovic-Savic (che oggi compie 28 anni) nel pre-partita: "Per il compleanno ci vuole una bella vittoria così possiamo andare a letto tranquilli, per il resto l'obiettivo è arrivare tra le prime 4. Abbiamo sbagliato molte volte le partite contro le squadre piccole, oggi ce lo dobbiamo levare dalla testa e pensare che giochiamo contro una squadra forte che ultimamente gioca bene. Dobbiamo prepararci bene e fare una bella prestazione. Questo è il vero Milinkovic? Sicuramente no, ma sto crescendo partita dopo partita. Provo a dare il massimo per aiutare la squadra"