Verona-Fiorentina, le probabili formazioni: Cabral verso una maglia da titolare

Zaffaroni deve risolvere un paio di ballottaggi per la sfida con la Fiorentina: uno tra Dawidowicz e Coppola in difesa e uno tra Gaich e Lasagna in attacco con Braaf come terzo incomodo. Italiano sembra orientato a confermare Cabral come terminale offensivo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30 Condividi

Bivio fondamentale per il Verona che potrebbe, in caso di successo, agganciare lo Spezia al quart'ultimo posto della classifica e giocarsi fino in fondo, alla pari, le possibilità di salvezza. La squadra di Zaffaroni deve riscattare la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma. Qualche dubbio di formazione ma potrebbe essere confermato Gaich come terminale offensivo. La Fiorentina arriva a questa sfida dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Conference League ma deve porre una particolare attenzione al campionato. Con 25 punti in classifica, la squadra di Italiano deve fare risultato per evitare di essere risucchiata nella zona calda. Cabral probabile terminale offensivo anche in questo match. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30.

Verona, diversi ballottaggi per Zaffaroni Nessuno entra e nessuno esce. Questa la situazione degli infortunati in casa Verona. Restano i soliti 4 elementi indisponibili con Veloso prossimo al ritorno parziale in gruppo. In difesa ballottaggio tra Coppola e Dawidowicz. Stesso discorso sulla corsia destra di centrocampo dove Faraoni può tornare dal primo minuto. In attacco ci sono varie soluzioni: Gaich potrebbe avere un'altra chance ma occhio a Lasagna e (come supporto) a Braaf. VERONA (3-4-2-1), la probabile formazione: Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich. All. Zaffaroni