Con il gol dell'ex di Barak, quello di Cabral e la magia da centrocampo di Biraghi nel finale, la Fiorentina batte nettamente il Verona al Bentegodi e torna al successo in campionato dopo cinque match. Italiano e suoi tornano a respirare. Nulla da fare per l'Hellas di Zaffaroni che perde l'imbattibilità in questo 2023 e fallisce l'aggancio allo Spezia per portarsi fuori dalla zona retrocessione