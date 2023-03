L'Inter stecca ancora in trasferta e inciampa al Picco, dove lo Spezia vince 2-1 e respira nella corsa salvezza. Tre rigori fischiati in serata: il primo lo sbaglia Lautaro, para Dragowski. Traversa di Agudelo, ancora il 'Toro' vicino al gol negato dal portiere ligure. L'argentino lo trova dopo l’intervallo, ma c'è fuorigioco di Lukaku. Chi non sbaglia è il neoentrato Daniel Maldini su invito di Nzola. Nel finale altri due penalty: Lukaku non sbaglia come Nzola che la decide

