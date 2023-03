Basta un gol su calcio di rigore di Domenico Berardi per la quarta vittoria consecutiva del Sassuolo in campionato. La punta azzurra, che nel primo tempo aveva già colpito una traversa, decide il match contro lo Spezia nella ripresa. Prima sconfitta nella gestione Semplici per i liguri che giocano un buon primo tempo ma che non riescono a mantenere alto il ritmo anche nella ripresa. Nel finale è bravo Consigli a mantenere inviolata la sua porta