Vittoria importantissima per la Juve che prosegue la sua risalita in classifica e ora la Champions non è un miraggio. Grazie al successo sul Verona per 1-0, i bianconeri (con una gara in più), sono a -4 dal Milan quarto. Il verona parte bene e ci prova con Duda e Depaoli. La Juve risponde con Bremer, Cuadrado e con un palo di Danilo. A inizio ripresa arriva il gol vittoria: Kean segna a tu per tu con Montipò dopo un assist di Locatelli