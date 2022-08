Lecce ed Empoli non si fanno male al Via del Mare. Primo tempo equilibrato dove arrivano i due gol: vantaggio toscano con il tiro dalla distanza di Parisi deviato da Baschirotto, poi il pari di Strefezza con un destro dal limite. Nella ripresa meglio i salentini che segnano il 2-1 con Ceesay, ma l'arbitro annulla per fuorigioco

LE PAGELLE DI LECCE-EMPOLI