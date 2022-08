Il Milan vuole tornare alla vittoria dopo il pari con l'Atalanta. Pioli pensa all'impiego di De Ketelaere dal 1' e con lui possibile maglia da titolare per Saelemaekers. Nel Bologna probabile esordio di Lucumì, Barrow favorito nel ballottaggio con Sansone. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo il pareggio di Bergamo contro l’Atalanta, il Milan si trova a recuperare punti da Inter e Roma. La squadra di Pioli, dopo la buona partenza casalinga nel successo contro l’Udinese, ha rallentato la sua corsa al cospetto della rinnovata squadra di Gasperini. Potrebbe essere il giorno della prima gara da titolare in campionato per il talentino belga Charles De Ketelaere. Per quanto riguarda il Bologna, alla sfortunata sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, ha fatto seguito il pareggio casalingo (con una nuova espulsione) contro l’ostico Verona. La squadra di Mihajlovic è decisa a fare punti per continuare a incamerare risultati positivi. Si gioca a San Siro alle 20.45. Match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD