Prima gara senza gol subiti per il Milan in questo campionato e vittoria meritata contro il Bologna. La squadra di Pioli domina e crea diverse palle gol. E' Leao a sbloccare il match sfruttando alla perfezione un assist di De Ketelaere alla prima da titolare. Nella ripresa, il Bologna presta il fianco alla ricerca del pari e viene punito da una girata di Giroud su palla morbida messa in mezzo da Leao. Milan a 7 con Lazio, Roma e Toro