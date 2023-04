La Roma non riesce a rispondere al Milan, perde 3-1 con l'Atalanta e accusa due nuovi infortuni: Llorente e Dybala. Gara bloccata per lunghi tratti, nel finale di primo tempo la sblocca Pasalic con un sinistro al volo. Nella ripresa, Toloi mette dentro la rete del 2-0 ma la Roma non demorde e la riapre con Pellegrini. Un paio di minuti più tardi, brutto errore di Rui Patricio che regala il 3-1 a Koopmeiners. Poi vanno ko Llorente e Dybala. La Roma chiude in 10 e resta a 56, Atalanta a 52 punti