Succede tutto nei minuti di recupero, all’Olimpico: al 93’ Abraham segna e illude la Roma, Saelemaekers la riprende al 97’. Un punto a testa per Milan e Roma, che adesso devono guardarsi alle spalle in classifica, dove l’Inter potrebbe agganciarle per una corsa alla Champions sempre più infuocata. Prosegue l’emergenza per Mourinho, che perde per infortunio anche Kumbulla e Belotti