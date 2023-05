La Juve batte 2-0 l'Atalanta a Bergamo nell'ultimo scontro diretto per l'Europa dopo Milan-Lazio e Roma-Inter. Sblocca la partita il classe 2003 Iling, al primo gol in bianconero alla sua prima presenza da titolare in Serie A. Nel recupero bis di Vlahovic che chiude i giochi. Allegri secondo a quota 66, Gasperini resta a 58, sesto

