Dopo le due sfide Champions sull'asse Roma-Milano, il sabato della 34^ giornata di campionato si chiude con una sfida salvezza. Allo Zini si gioca Cremonese-Spezia. Per gli uomini di Ballardini questa gara suona quasi come ultima spiaggia per provare ad avvicinare sia i diretti avversari di oggi che, eventualmente il Verona. Dopo il prestigioso pari di San Siro, la Cremonese ha bisogno di una vittoria per riportarsi sotto e continuare a coltivare speranze di salvezza. Grigiorossi senza Pickel a centrocampo e con Dessers in dubbio ma con un Okereke in grande spolvero dopo la rete segnata contro il Milan. Problemi anche per Semplici che può disporre di Nzola ma non al 100%. Per questo motivo la soluzione più probabile è quella che vede Shomurodov al centro dell'attacco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.