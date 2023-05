Colpo salvezza del Verona, che vince in casa del Lecce grazie a un gol di Ngonge, a segno poco dopo il suo ingresso in campo. Hellas pericoloso già nei primi minuti con due occasioni sulla testa di Djuric: la traversa e un grande Falcone gli negano il gol. In classifica il Verona esce dalla zona retrocessione e ora è quart'ultimo a -1 proprio dal Lecce