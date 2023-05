Lazio-Lecce, le probabili formazioni: conferme per Marcos Antonio e Zaccagni

Sarri recupera Vecino (che andrà in panchina) ma perde Basic. Confermato Marcos Antonio a centrocampo. Zaccagni è tornato a pieno regime e dovrebbe completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Baroni deve scegliere soprattutto in attacco. Ceesay e Colombo si giocano una maglia, Banda insidia sia Di Francesco che Strefezza. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

Dopo la scorpacciata di coppe tra Champions, Europa League e Conference, torna il campionato con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Lecce che apre la 35^ giornata. Obiettivi diversi ma ugualmente importanti per entrambe le squadre. La Lazio arriva a questa sfida dopo il ko di San Siro contro il Milan e dopo aver perso il secondo posto in classifica a vantaggio della Juventus. La squadra di Sarri vuole vincere per mantenere al sicuro dal ritorno delle antagoniste il piazzamento Champions. Anche il Lecce ha bisogno di punti. La squadra di Baroni vanta quattro lunghezze sul terzultimo posto attualmente occupato dallo Spezia e un solo punto di vantaggio sul Verona che, al momento, sarebbe salvo. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Lazio, Sarri recupera Vecino ma perde Basic Tra affaticamenti, recuperi e problemi fisici, Maurizio Sarri deve decidere soprattutto in difesa. Partiamo dalle notizie certe. Torna tra i convocati Matias Vecino. In mezzo al campo però spazio ancora a Marcos Antonio. Cataldi resta ai box (infortunio più serio del previsto) mentre non ce la fa nemmeno Basic. Il centrocampista ha accusato un problema alla coscia e non ci sarà. In attacco Zaccagni, che aveva stretto i denti contro il Milan, è tornato a pieno regime e viaggia verso la conferma. In difesa c'è infine da decidere il titolare a destra. Marusic o Lazzari? Il primo è a rischio a causa di un affaticamento. LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri