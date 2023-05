Piccoli entra nel finale e al 93' segna il gol (il suo primo in campionato) che regala all'Empoli il pareggio e, soprattutto, la salvezza aritmetica. La Sampdoria già retrocessa gioca con orgoglio davanti a un pubblico che la incita per tutta la gara, trovando il vantaggio con Zanoli al 34': nel recupero, però, l'ennesima beffa per i blucerchiati