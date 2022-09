Dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, il Bologna vuole tornare a vincere e ospita al Dall'Ara una Salernitana in salute. Mihajlovic sceglie Sansone come partner di Arnautovic. Nicola manda in campo Bradaric e non Candreva. Attacco con Dia e Bonazzoli. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD