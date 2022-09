Il Bologna rimanda ancora l'appuntamento con il primo successo in campionato e deve accontentarsi del pari con la Salernitana. Gara avvincente al Dall'Ara con i rossoblu che creano ma sono troppo imprecisi in zona gol. In apertura di ripresa Gyomber stende Sansone, è calcio di rigore che Arnautovic trasforma. Forcing finale della squadra di Nicola che trova il pari grazie a un tap in di Dia su respinta corta di Skorupski dopo un tiro di Candreva

LE PAGELLE